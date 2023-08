Fuoristrada con l’auto: ferita una 70enne

Forse per una distrazione finisce fuoristrada e poi nel campo sottostante: ferita, per fortuna non gravemente, settantenne del posto. Non semplici i soccorsi per via del luogo impervio. È avvenuto ieri mattina lungo la strada della Frassineta a Sassoferrato dove una Fiat Panda è uscita di strada finendo nel campo sottostante. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento fabrianese, arrivata poco dopo sul posto ha collaborato con il personale del 118 per il trasporto della settantenne, rimasta sempre cosciente, alla guida fino all’ambulanza che non poteva accedere al luogo dell’incendio. La settantenne è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Profili di Fabriano. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. La piccola utilitaria è stata messa in sicurezza e trainata con un mezzo 4x4 per consentire il successivo recupero con il carro attrezzi. Sul posto sono approdati anche i carabinieri di Genga e la polizia locale di Sassoferrato per gli accertamenti e i rilievi del caso.