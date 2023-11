Fuoristrada con l’auto: grave 53enne

Ieri mattina i vigili del fuoco del distaccamento di Senigallia sono intervenuti in via del Bosco a Trecastelli per mettere in sicurezza un’auto finita fuori strada. Sul posto anche un’ambulanza e gli agenti della polizia municipale.

All’interno dell’auto c’era un uomo in gravi condizioni che è stato trasferito all’ospedale di Senigallia per i traumi riportati nell’incidente: si tratta di un 53enne residente a Monte Porzio. I pompieri hanno aiutato i sanitari a liberarlo dall’auto ed a trasferirlo su una barella e poi hanno messo in sicurezza lo scenario incidentale.

Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte degli agenti, ma secondo i primi rilievi, non dovrebbero essere coinvolte altre vetture. A causare la perdita di controllo del mezzo, forse il manto scivoloso dovuto alla pioggia. Nelle ultime settimane sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza vetture rimaste coinvolti in sinistri avvenuti per lo più in strade sterrate e di campagna dove con l’arrivo dell’inverno peggiorano le condizioni di percorribilità. Un ultimo incidente si era verificato domenica sulla provinciale Corinaldese dove uno scontro aveva interessato un’auto e un ciclista che era stato trasferito in ospedale a causa dei traumi riportati nell’incidente.