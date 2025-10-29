Fuoristrada: l’auto si capovolge. Paura per mamma e bimbo di 5 anni

E’ finita a ruote all’aria in un campo dopo l’impatto con un’altra macchina. Sul posto ieri mattina verso le 9 sono arrivati a sirene spiegate i soccorritori e i vigili del fuoco dal distaccamento di San Sabino per estrarre dalle lamiere una giovane mamma con il suo bambino di 5 anni dall’abbraccio metallico delle lamiere. L’incidente è avvenuto in via Montegallo, la strada che da Offagna porta a San Biagio di Osimo. La donna ha perso il controllo della macchina nel momento in cui è stata urtata da un’auto che pare uscisse da un passo per immettersi lungo la principale via Montegallo. E’ carambolata su se stessa prima di uscire di strada e finire appunto nel campo circostante. Nessun’altra macchina è rimasta coinvolta nello schianto. Tantissima è stata la paura per i due occupanti. Quando i soccorritori sono arrivati con i pompieri hanno temuto che i due all’interno fossero rimasti feriti in maniera seria. Fortunatamente le loro condizioni non sono state reputate gravi dal personale medico intervenuto sul posto. Il bimbo è stato portato all’ospedale Salesi per i controlli del caso. Anche la donna è stata medicata al nosocomio. La viabilità stata parzialmente interrotta mentre una pattuglia dei carabinieri arrivava sul posto per gestire le operazioni di soccorso. Quella discesa che porta appunto alla frazione osimana dal borgo quattrocentesco è stata spesso teatro di incidenti, spesso causati dalla velocità di percorrenza.