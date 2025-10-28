Furbetto denunciato. Fa l’esame per la patente con auricolare e telecamera

Supera l’esame della patente grazie alle risposte che gli venivano date attraverso un auricolare e una microtelecamera posizionata in un buco della maglietta che indossava. Così la polizia stradale ha scoperto un furbetto che si era presentato, nei giorni scorsi, alla Motorizzazione Civile di Ancona, in via Primo Maggio. Il candidato, un cittadino originario del Pakistan, si era presentato per sostenere la prova scritta (l’esame teorico) per prendere la patente B, quella per guidare le automobili, con l’aiuto di strumentazioni vietate. Gli esaminatori si sono accorti che qualcosa non andava in quel candidato ma lo hanno lasciato fare, osservandolo senza dare troppo nell’occhio. Avuto il sospetto che venisse suggerito nelle risposte da qualcuno che si trovava esternamente all’edificio hanno chiamato la polizia stradale a intervenire.

Al termine della prova, superata brillantemente, i poliziotti hanno fermato il pachistano e lo hanno controllato bene. Hanno visto che, occultata tra gli indumenti c’era una microtelecamera proprio in corrispondenza di un forellino creato ad arte nella parte superiore della maglietta indossata dall’uomo e in grado di inquadrare il monitor sul quale venivano proposti i quiz ai quali il candidato doveva rispondere. Gli agenti lo hanno trovato anche con un auricolare che avrebbe usato per ascoltare la risposta corretta da scegliere. Un modo per ottenere dei suggerimenti. Il pachistano è stato denunciato per truffa e falso ideologico. La strumentazione è stata sequestrata. Il dispositivo della microtelecamera, è stato accertato dai poliziotti, trasmetteva le immagine all’esterno a terze persone oggetto di perquisizione. Durante il controllo sono stati ritrovati dispositivi bluetooth, microcamere, smartphone, modem, wi-fi, pc portatili e capi di abbigliamento confezionati per nascondere l’attrezzatura utilizzata per eludere la sorveglianza durante gli esami.

m.v.