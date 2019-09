Ancona, 9 settembre 2019 - Era sbronzo da far paura quando prima ha sbandato e poi è piombato con il furgone sul marciapiede abbattendo un paletto di ferro e schiantandosi contro il muro. Denunciato dalla polizia un albanese di 32 anni. C’è mancato poco che provocasse una strage sabato, durante la Notte Bianca, in piazza Pertini.

E non è stato l’unico ubriaco. Diversi sono stati gli interventi per abuso etilico che hanno richiesto l’intervento dei sanitari. Pochi minuti dopo la mezzanotte, con il flusso di pedoni che ancora animavano il centro, un furgone rosso è impazzito e transitando su via Palestro, sul lato che costeggia piazza Pertini, ha finito la corsa schiantandosi contro un dissuasore di sosta e salendo sul marciapiede dove pochi secondi prima era pieno di gente che attraversava la strada, chi per raggiungere il parcheggio sotterraneo e chi doveva andare a casa. L’incidente ha fatto rallentare diverse auto in sosta, alcune si sono anche fermate bloccando la circolazione e scatenando la rabbia di tanti passanti che infuriati della coda e del caos urlavano di proseguire.

Così dopo lo schianto del furgone stava per scoppiare anche una rissa. Gli automobilisti ripresi dalle urla hanno fatto il giro della piazza raggiungendo dall’altro lato chi li aveva insultati e offesi per una resa dei conti. Sono volate bestemmie, altri insulti e per un soffio non si è arrivati alle mani. Intanto la polizia stradale e una pattuglia delle Volanti hanno raggiunto il luogo dell’incidente dove si erano fermati anche i carabinieri. Alla guida hanno trovato un 32enne albanese che ha cercato di aggredirli con degli spintoni per allontanarsi. La polizia lo ha bloccato e sottoposto al controllo dell’alcool ed è risultato con un tasso quattro volte superiore al limite consentito.

Il mezzo, che ha riportato danni sulla parte anteriore, è stato sequestrato e il conducente denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Alle 2 il furgone era ancora sul marciapiede, presidiato dagli agenti in attesa che arrivasse un carro attrezzi per rimuoverlo. Sul posto c’era ancora il conducente che non ha avuto bisogne delle cure mediche. Quattro gli interventi per abuso etilico che hanno visto l’arrivo della Croce Gialla, uno in via della Ricostruzione, per un romeno privo sensi, un altro a Porta Pia, per un italiano ubriaco portato poi in ospedale a Torrette, un ragazzo è stato soccorso in un bar del porto sempre per aver alzato il gomito e una ragazza si è sentita male per il troppo bere sempre al porto.