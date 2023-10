Furgone in fiamme in via dell’Industria: sul posto i pompieri, nessun ferito

Furgone in fiamme nella zona industriale: intervengono i vigili del fuoco ma le fiamme avevano già avvolto in gran parte la vettura. È accaduto attorno alle 13 in via dell’Industria dove l’operaio che aveva in uso il furgone lo aveva posteggiato. Lo aveva lasciato fuori per alcuni problemi alla marmitta. Sul posto i vigili de fuoco del distaccamento jesino che hanno domato le fiamme. Sarebbe escluso il dolo. Annerita in parte anche la parete della fabbrica vicina al furgone posteggiato.