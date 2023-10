Furgone in retromarcia investe anziana a Jesi: trasportata all'ospedale Urbani

Fa retromarcia con il furgone ma non si accorge che sulle strisce sta attraversando un’anziana e la trascina per alcuni metri: trasportata all’ospedale Carlo Urbani 81enne jesina da poco uscita di casa. E’ accaduto ieri mattina, attorno alle 10, in via Grecia all’incrocio con via Salvo d’Acquisto dove la donna è stata immediatamente soccorsa. Era cosciente anche se dolorante. Sul posto automedica e l’ambulanza del soccorso avanzato di Cingoli che si trova in zona. Poi è sopraggiunta un’ambulanza della croce Verde che ha trasportato la donna, investita dal furgone Citroen Jumper condotto da un 47enne residente in città e di origine marocchina, all’ospedale Carlo Urbani con un codice di media gravità. La donna è stata sottoposta a tutti gli accertamenti specie per il fatto di aver battuto la testa. Ha riportato diverse contusioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi del caso. Qualche disagio alla circolazione durante i soccorsi e i rilievi.

sa. fe.