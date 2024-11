Nuovo furgone incastrato nel sottopasso di via Marconi. Intervento dei vigili del fuoco ieri alle 10 per trainare via il mezzo e liberare la carreggiata. Importanti i danni, nessun ferito. In strada alcuni residenti che da tempo chiedono di mettere in sicurezza il piccolo sottopasso ferroviario dove periodicamente restano incastrati, furgoni, mezzi pesanti. L’amministrazione ha annunciato nei giorni scorsi un restringimento della carreggiata e un senso unico alternato. "Abbiamo sentito un boato -riferisce Paolo Nisi, componente dell’Mre di Jesi olltrechè residente -. Oggi è toccato ad un Fiat Ducato dal tetto alto che proveniva dal lato in cui c’è un dissuasore di altezza che però non svolge la sua funzione. La maggior parte dei residenti chiede da lungo periodo il senso unico in uscita da Jesi, dissuasori di velocità di elevata altezza per limitare l’alta velocità, l’allargamento del marciapiede, l’installazione di un cartello luminoso he indichi l’altezza del sottopasso e la ritinteggiatura degli attraversamenti pedonali rovinati. L’Mre di Jesi (forza di maggioranza, ndr) ha raccolto le richieste della maggior parte dei residenti al quartiere e attende con ansia risoluzioni in merito da parte di questa amministrazione comunale".