Furgone si sfrena e vola in giardino Tragedia sfiorata in via Oslavia

Furgone preso a noleggio si sfrena e piomba in un giardino privato. È successo ieri mattina, intorno alle 11.30, tra via Oslavia e via Redipuglia, nel rione Adriatico. Qui, un Ducato maxi bianco si sarebbe sfrenato e avrebbe percorso diversi metri in retromarcia per poi abbattere una recinzione privata e finire dunque nel giardino di un palazzo di fronte. Solo per puro caso, il mezzo non ha abbattuto anche il muretto successivo e non è così piombato nella via sottostante. A metà mattinata, si è temuto il peggio a vedere i danni, che avrebbero potuto essere ancora più gravi. La chiamata al 112 – poi girata alla polizia locale, – è partita all’istante. Una volta arrivati, però, gli agenti non hanno trovato nessuno alla guida di quel Ducato preso a noleggio. Di qui, l’ipotesi che il camioncino si sia sfrenato in autonomia. Ma se la dinamica è ancora al vaglio degli agenti, che hanno allertato pure il soccorso stradale, certo è che – per fortuna – non si registrano persone coinvolte. A far discutere, però, è la mancanza di segnali di ‘strada interrotta’ in via Isonzo. Via Redipuglia (la cui strada parte proprio da via Isonzo), fino alle 16 di ieri risultava ancora chiusa al transito dei veicoli per consentire le operazioni di recupero del mezzo. A farlo sapere, è Daniele, un residente: "Devo andare al lavoro e non mi resta che percorrere via Redipuglia in senso vietato". Un’altra auto, intanto, imbocca la rampa e per poco si sfiorano, perché il conducente della seconda macchina non avrebbe "visto alcun segnale di strada interrotta in via Isonzo".

Nicolò Moricci