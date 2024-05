Furia spedizionieri: "Parcheggio in porto?. No, grazie è già caos. Il piano va concordato"

"Le modifiche delle destinazioni in ambito portuale non vanno bene e stupisce la poca attenzione da parte dell’amministrazione comunale sugli spazi a disposizione". Il parcheggio al porto, al posto dei binari della stazione marittima, non s’ha da fare.

O meglio, si può fare, ma prima andrebbe tenuto conto delle problematiche sollevate da chi dentro il porto ci opera quotidianamente e conosce alla perfezione i limiti della convivenza tra le attività. Dopo aver anticipato il progetto del parcheggio da 120 posti sulle ceneri della stazione marittima il Carlino si è posto un problema: come mettere assieme le esigenze della sosta con le limitazioni di legge previste in ambito doganale? Una risposta arriva dall’Associazione spedizionieri doganali delle Marche e dal Consiglio territoriale spedizionieri doganali di Ancona, attraverso una nota perentoria e dura al tempo stesso che racconta la posizione espressa dalle organizzazioni degli spedizionieri del territorio: "Facciamo seguito all’ennesimo annuncio di modifica della destinazione di aree portuali per evidenziare ancora una volta che tali progetti difficilmente possono conciliarsi con il fatto che l’area portuale è innanzitutto interessata da spazi destinati a circuito doganale che mal si conciliano con la circolazione, veicolare e non solo, esterna _ scrivono i presidenti delle due organizzazioni, Mariaester Venturini e Mario Pierangeli _. Inoltre, come già abbiamo tentato di rappresentare in altre occasioni, ci sono serie problematiche legate all’intenso traffico di mezzi pesanti che quotidianamente attraversano tali aree per le operazioni di imbarco e sbarco, nonché per i controlli doganali. A ciò si aggiungono i mezzi degli operatori che seguono le varie procedure collegate ai traffici marittimi per conto delle agenzie doganali, agenzie marittime e non solo. In tale contesto stupisce la scarsa attenzione posta a tali criticità che incidono fortemente sulla competitività di un comparto altamente strategico per la città e non solo, a fronte invece di frequenti slanci verso ulteriori riduzioni di spazi operativi, che siano anche di sosta o collegamento, senza che sia nota la visione globale dell’amministrazione comunale sul futuro degli spazi portuali. Auspichiamo una chiara presa di posizione sulla quale poter esprimere il nostro parere, che vada oltre le rassicurazioni informali di volta in volta contraddette dagli articoli di stampa".