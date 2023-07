Furiosa lite con la madre, scappa di casa e interviene la polizia

Scappa di casa dopo una furiosa lite con la madre: doppio intervento della polizia in meno di un’ora. È accaduto nella serata di sabato, in via del Commercio. Erano da poco passate le 19.30 quando al telefono della sala operativa del 112, è arrivata la richiesta d’aiuto di una donna. Difficile, per l’operatore, comprendere le richieste della signora, che aveva un marcato accento straniero e forniva pochissimi dettagli sulla situazione che stava vivenda. Certo è che, dall’altra parte dall’altra parte della cornetta, si sentivano forti grida e continui rumori. Ma è servito ben poco, al 112, per capire che quella donna stava chiedendo aiuto: "Correte, mia figlia sta dando in escandescenza e non c’è verso di farla calmare". In pochi minuti, nella palazzina di via del Commercio, sono arrivate a sirene spiegate le volanti della questura, partite da via Marini. Una volta entrati in casa, gli agenti hanno trovato l’appartamento completamente a soqquadro, con oggetti e suppellettili sparsi ovunque. Stando a quanto trapela, la polizia conosceva già quelle persone, dato che – sempre secondo indiscrezioni – non era la prima volta che in casa scoppiavano liti, che però – a dire il vero – non avevano mai raggiunto quei livelli di criticità. Pare che alla base di tutto ci siano incompatibilità caratteriali che nell’ultimo periodo renderebbero difficile la convivenza. Riportata la calma, nemmeno il tempo di rientrare in centrale, che la pattuglia è dovuta tornare sul posto. La mamma, stavolta, chiedeva aiuto perché sua figlia era fuggita ed era preoccupata per lei. A ritrovarla, per strada, ci hanno pensato proprio gil angeli in divisa.

ni. mor.