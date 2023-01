Ancona, dopo 10 furti scrive al ladro: "Non c’è più nulla da rubare al bar”

Francesca Mabiglia mostra la lettera al ladro seriale del suo bar

Ancona, 9 gennaio 2023 – Raffica di furti al Barino del porto. La titolare: "Ho imparato a prendere questa situazione con una certa filosofia. Ormai, ci scherzo su, ma sono stanca". Notiamo il cartello fuori dal locale, un cartello rivolto al ladro e scritto dall’esercente, Francesca Mabiglia: "Per il nostro ladro di una volta alla settimana, tipo relazione Tinder – recita il cartello – Siamo chiusi da due giorni, non c’è nulla da rubare".

E ancora: "Quando hai rubato la cassa acustica, ci hai portato via un pezzo di cuore e con quella hai portato via la nostra dignità". Quando varchiamo l’ingresso di quel caratteristico localino a due passi da piazza della Repubblica, dietro il bancone, troviamo una titolare ironica, ma rassegnata: "L’ultimo furto – per un centinaio d’euro – risale al 18 o al 20 dicembre. L’ho scoperto il 2 gennaio. Da 4 mesi, ci sono furti continui, roba di pochi spicci. Dall’estate, ne avremo subiti una decina" fa sapere Mabiglia.

Se sia sempre lo stesso furfante? "Non so, penso di sì. Sicuramente, non è un tossico, perché avrebbe portato via anche l’alcool. Una volta, ha rubato tutta la cassa. Poi, abbiamo capito l’andazzo ed eravamo noi a lasciare due spicci nel fondo cassa. Sarò onesta, lo facevamo anche perché evidentemente, per compiere simili gesti, questa persona avrà pure avuto bisogno di mangiare, no?".

Intanto, mentre parliamo, alcune persone si fermano fuori dal bar e leggono l’appello del bar. Qualcuno lo fotografa, altri esprimono solidarietà con un sorriso al di là della vetrina. Ecco, a proposito di vetrina: "Questo ladro entra sempre dalla finestrella sulla sinistra. Abbassa la tavola di legno, la smonta ed entra. Ho pensato trascorresse la notte all’interno del mio locale, però non ne ho la certezza. Dovrei installare una piccola telecamera, ma a livello legale sarebbe poco utile, credo. La vigilanza vicino il passaggio a livello? È poco efficace. Metterò la colla per topi sulla vetrina" scherza.

Francesca è stanca di denunciare alla polizia: "Senta, di denunce ne ho fatte parecchie negli anni, però evidentemente servono a poco. Sarebbe facile risalire alla persona che si introduce nel locale, perché c’è qui pure la videosorveglianza del vicino ufficio postale. Però, mi creda, non ho più voglia, sono stanca. Ogni volta che denuncio un furto, sembra lo faccia per interesse personale, gli inquirenti sono dubbiosi e scettici e ci sono un sacco di lungaggini e rilevamenti scientifici che non portano a nulla. Io ho più volte detto di non avere alcun tipo di assicurazione per queste cose, ho la coscienza pulita".

Nicolò Moricci