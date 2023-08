Furti di bici e monopattini a Senigallia: il Summer Jamboree nel mirino

Ladri di biciclette e monopattini in azione durante il Summer Jamboree. Sono due i monopattini rubati a una coppia che li aveva lasciati in sosta, legati ad un palo in piazza Simoncelli. Una zona di passaggio quella dove sono stati rubati i mezzi, nonostante fossero inchiavati. Ma sono diverse anche le biciclette rubate sulle rastrelliere del lungomare di levante.

Un fenomeno che si amplifica, come ogni anno, nei mesi estivi e durante i grandi eventi. Nei giorni scorsi la polizia aveva denunciato quattro uomini individuati come i responsabili di altrettanti furti di biciclette messi a segno sul lungomare. A sparire sono state nei giorni scorsi anche diverse biciclette lasciate, nelle ore serali, in centro storico.

Su Facebook aumentano sia i post di chi lamenta di aver subito il furto della sua bicicletta, ma ci sono anche tante segnalazioni riguardo a biciclette, spesso anche in buono stato, trovate abbandonate in varie zone della città. Ladri senza cuore che non risparmiano nemmeno le bici da bambino: due sono state infatti rinvenute ieri in via Verdi – intersezione largo Boito. Un’altra era stata ritrovata nei giorni scorsi dai genitori del proprietario in prossimità del parco della Pace.