Furti di cosmetici. Autori in trappola

I carabinieri hanno denunciato due ladri specializzati in furti ai danni di supermercati. Si tratta di due uomini, di età compresa tra i 30 e i 40 anni e già noti alle forze dell’ordine per reati della stessa natura. Entrambi sono stati identificati e denunciati in seguito a un’indagine condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, che ha permesso di ricostruire una serie di furti avvenuti nei giorni scorsi ai danni di sette esercizi commerciali in tutta la provincia di Ancona.

I due malviventi, lo scorso 20 febbraio, dopo aver rubato prodotti di alta cosmesi da un supermercato di Senigallia, avevano cercato di fuggire ad un controllo dei carabinieri della radiomobile. Dopo un breve inseguimento sono stati bloccati e identificati.

La successiva perquisizione personale e veicolare, aveva quindi permesso di rinvenire all’interno di una grossa valigia, decine di prodotti di alta cosmesi di provenienza furtiva, del valore complessivo di oltre tremila euro. Al termine degli accertamenti condotti dai militari del Norm, sono stati individuati tutti gli esercizi commerciali derubati la mattina del 20 febbraio, a Fabriano, Jesi, Ancona, Falconara Marittima e Senigallia. I militari stanno ora proseguendo le indagini per verificare sei i due siano stati autori di altri furti.