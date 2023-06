Furti di gioielli e capi griffati: caccia alla banda

Ladri ancora in azione in via Frescobaldi, un altro appartamento nel mirino della banda. Sono diversi i furti in appartamento che si ripetono dal ponte del 25 aprile, quando ignoti avevano ripulito un appartamento della zona dell’ex piano regolatore, portandosi via migliaia di euro. Un altro colpo grosso era stato messo a segno nel ponte del 2 giugno in via Verdi, sempre approfittando della temporanea assenza dei proprietari. Ancora una volta un bottino ingente, fatto di rolex e gioielli.

L’ultimo furto in ordine di tempo è stato messo a segno ancora una volta nel quartiere di Vivere Verde: i ladri sono entrati dalla porta d’ingresso, ancora una volta senza lasciare segni di effrazione. Ignoti hanno fatto irruzione mettendo a soqquadro l’intero appartamento dove oltre a monili e contanti hanno portato via anche alcune borse griffate. Anche questo un particolare che accomuna alcuni furti. I proprietari hanno sporto denuncia alla polizia.

Si tratta probabilmente di una banda che ha preso di mira alcuni quartieri della città e che per introdursi negli appartamenti si avvale di una ‘chiave bulgara’, un arnese particolare impiegato per forzare le serrature che si mostra efficace anche in presenza di porte blindate. La chiave bulgara consiste in una specie di supporto morbido, una vera e propria chiave che legge i codici della serratura con un secondo strumento detto invece tensore, su cui si copia la forma della serratura ruotandola con pochi gesti veloci.

In una seconda fase, grazie ad un tornio, si ricava un duplicato della chiave originale, che consente di entrare in casa normalmente senza lasciare alcun segno.

A non accorgersi del colpo sono stati i vicini di casa che non hanno sentito rumori sospetti nonostante in tutti i furti, anche se commessi in breve tempo, i malviventi hanno rovistato ovunque. In alcuni casi, come per il quartiere dell’ex piano regolatore, non si sono risparmiati di rovesciare a terra anche il bidone della spazzatura. Colpi che potrebbero aumentare in vista della stagione estiva anche per via delle finestre lasciate incautamente aperte. Nelle ultime settimane a sparire sono state anche numerose biciclette, alcune rubate anche ieri mattina in centro storico durante il mercato settimanale. Per evitare spiacevoli episodi, a correre ai ripari sono stati anche alcuni operatori balneari che hanno spostato dal marciapiede allo stabilimento le rastrelliere.