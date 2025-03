Furti di portafogli e nelle casse: caccia a una coppia

Rubati soldi in cassa e portafogli al centro commerciale, l’allarme passa dai social. "Fate attenzione, coppia di giovani sulla trentina si aggira nei centri commerciali senigalliesi e con destrezza rubano portafogli o soldi dalle casse o camerini. In serata hanno rubato portafoglio alla mia compagna dalla borsa, in camerino. Uno distrae l’altro ruba. Hanno poi fatto diversi prelievi lungo le tabaccherie sulla SS Adriatica e via R. Sanzio. Abbiamo bloccato subito le carte – il messaggio postato sul gruppo Facebook ‘Sei di Senigallia se…’. Seguirà denuncia dai carabinieri, e con la visione delle telecamere delle attività speriamo vengano identificati. Ripeto fate attenzione negozianti e commesse. Occhi aperti".

Al vaglio degli inquirenti finiranno i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel centro commerciale con la speranza che gli inquirenti possano così risalire alla coppia di responsabili. Alcuni dipendenti di esercizi del centro commerciale ‘Il Maestrale’, si erano accorti di furti con destrezza che venivano messi a segno soprattutto da chi usufruiva delle casse automatiche dove, in alcuni casi, solo la metà della merce veniva pagata. Il tutto era possibile nei momenti in cui il negozio era particolarmente affollato e le dipendenti erano impegnate nelle altre casse.

Un modus operandi che qualche settimana fa, ha consentito di portare a termine un colpo anche in un negozio del centro storico: ad agire sono state due donne che si sono finte interessate ai prodotti esposti e hanno iniziato a chiedere informazione facendo spostare la titolare da una parte all’altra del negozio, probabilmente con l’ausilio di un palo pronto ad avvisare se nel frattempo arrivassero altri clienti. Le due donne sono riuscite a mettersi in fuga prima che la proprietaria del negozio si accorgesse di essere stata derubata: una delle due malviventi è riuscita a sfilare i contanti che la donna aveva nel portafoglio dietro il bancone.

Quattro anche i furti a segno nelle ultime settimane in città: tre sono stati effettuati tutti in appartamenti di via Tevere e sempre quando i proprietari non erano in casa: un modo di agire in tranquillità dopo aver osservato i movimenti dei proprietari di casa. Due giorni fa, in un’abitazione del centro ignoti si sono introdotti senza accorgersi che la figlia del proprietario si trovava in casa, chiusa in una stanza a parlare al telefono, con lei c’era anche il cane. Una volta accortesi della presenza hanno rinunciato al colpo.