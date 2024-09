Furti di portafogli: incastrato un 30enne

Stop ai furti di portafogli nei supermercati: incastrato dalle telecamere un 30enne peruviano in trasferta da Milano, è caccia ad almeno un complice. In azione i carabinieri della stazione di Jesi i quali hanno denunciato a piede libero il trentenne per furto aggravato, ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Gli episodi che hanno diversi precedenti anche a Chiaravalle risalgono allo scorso 13 luglio. Nei tre casi le vittime, tre donne, erano state avvicinate tra le fila degli scaffali dove le erano stati sfilati i portafogli dalle borsette. Un’operazione compiuta con particolare abilità senza che le vittime se ne accorgessero. In due casi, il bancomat custodito nel portafogli era stato utilizzato per effettuare prelievi di somme importanti: prima 850 poi 600 euro. L’attenta analisi delle immagini riprese dai relativi sistemi di videosorveglianza ha consentito di incastrare il peruviano quale autore di uno dei tre furti e di entrambi i prelievi. L’uomo è stato ritenuto quindi responsabile dei tre episodi, seppur con differenti ruoli. sa.fe.