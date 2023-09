Furti di rame anche nelle scuole: finisce nei guai un 35enne

Sono state appena chiuse le indagini che hanno permesso agli uomini della polizia locale di Castelfidardo di deferire all’autorità giudiziaria un italiano di 35 anni responsabile almeno di un paio di episodi ai danni di altrettanti edifici della città, tra cui scuole. Le indagini erano partite da una segnalazione telefonica di una signora preoccupata dalla presenza nei pressi della sua abitazione di un ragazzo, sconosciuto, intento a maneggiare dei discendenti di rame. Sul posto sono state inviate due pattuglie in servizio di controllo del territorio cui le ricerche erano state diramate dalla sala operativa di piazza Leopardi ma del giovane sembrava non esserci più traccia. Gli investigatori non si persero d’animo e anche grazie ai preziosi dettagli forniti dall’attenta signora riuscirono nei giorni successivi a tessere le maglie di una rete dentro la quale è poi finito il reo. Grande soddisfazione è stata espressa dalla signora per il tempestivo e provvidenziale intervento operato dalla polizia locale che ha permesso di assicurare alla giustizia il soggetto e addivenire al risarcimento del danno. "Grazie alla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine del territorio che ha fatto di Castelfidardo una città proattiva in tema di sicurezza urbana", ha detto il sindaco Roberto Ascani. Con l’inizio dell’anno scolastico è in lavorazione il nuovo piano di legalità da diffondere nelle scuole di ogni ordine e grado.

si. sa.