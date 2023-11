Furti di rame nei cimiteri, scatta l’allarme: i carabinieri decidono di intensificare i controlli

Raffica di furti nei cimiteri: è caccia ai ladri seriali di rame. In questi giorni si sono registrati degli importanti furti di rame nei cimiteri della zona di Sassoferrato. Per questo sono stati intensificati i controlli nelle zone dei cimiteri e non solo, da parte dei militari della stazione locale. Particolare attenzione non solo al cimitero urbano di Sassoferrato, ma anche in quelli delle frazioni come Cabernardi e Monterosso. Il lavoro dei carabinieri della compagnia di Fabriano, contro i furti, procede con più uomini e mezzi, in divisa e in borghese sia di giorno che nelle ore notturne. L’appello per arginare questo fenomeno è quello di segnalare persone e movimenti sospetti al numero di emergenza 112. Sono in via di quantificazione i danni per i prelievi di grondaie e parti in rame dai tre cimiteri avvenuti negli ultimi giorni nei tre cimiteri ma il bottino supererebbe il migliaio di euro. Diversi i colpi messi a segno da bande di malviventi che hanno preso di mira diversi cimiteri della zona, in particolare quelli di Sassoferrato città, di Monterosso e di Cabernardi. Colpi messi segno probabilmente di sera se non di notte. Per questo sono stati intensificati i controlli nei cimiteri da parte dei militari della stazione locale, agli ordini della compagnia di Fabriano diretta dal capitano Marcucci. Servizi di osservazione, quindi, sono stati predisposti non solo al cimitero urbano di Sassoferrato, ma anche in quelli delle frazioni come Cabernardi e Monterosso. Il lavoro dei carabinieri contro i furti, procede con più uomini e mezzi, in divisa e in borghese sia di giorno che nelle ore notturne. L’appello è quello di segnalare persone e movimenti sospetti al numero di emergenza 112. A seguire da vicino gli sviluppi anche dal sindaco di Sassoferrato, Maurizio Greci che spiega: "Abbiamo mandato la polizia locale ad effettuare dei sopralluoghi e invitiamo la popolazione a denunciare i furti alle forze dell’ordine". Complessivamente i ladri sarebbero riusciti a rubare rame per oltre un migliaio di euro e in un caso avrebbero rubato anche un vaso. L’allarme corre anche sui social network dove in tanti esprimono preoccupazione per i temuti furti anche in abitazione. Numerosi gli episodi di furto in abitazione nel comprensorio, nelle frazioni e non solo. Per restare al recente passato, tra fine ottobre e i primi di novembre si sono registrati una decina di colpi in casa, tra tentati e messi a segno nella frazione Marischio e in zone periferiche.