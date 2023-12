Furti, è caccia alla banda di ladri acrobati

Sono ladri acrobati quelli che in queste ore stanno cercando di mettere a ferro e fuoco la Valmusone. Potrebbe trattarsi della stessa banda che sta facendo paura e destando allarme tra i residenti di tutta la vallata. Hanno tentato il furto in una casa di Villa Costantina e sono riusciti a metterne a segno due in altrettante abitazioni in via Flaminia a Osimo per un bottino da diverse migliaia di euro in contanti. I carabinieri del comando osimano stanno indagando a tutto tondo per capire se davvero si tratta dello stesso gruppo criminale o di bande comunque affiliate tra loro che si dividono letteralmente il territorio.

La vallata è usata come terra da depredare, ancora "sicura" e ricca da quei gruppi di malviventi, pendolari, che poi tornano alla base a chilometri di distanza. Si tratterebbe comunque di italiani. I vicini di casa dell’abitazione che stava per essere presa di mira nella città mariana giurano di aver sentito parole in italiano urlate a vicenda dai ladri quando si sono dati alla fuga, dopo aver sfiorato il faccia a faccia con il proprietario.

I colpi non sarebbero studiati a tavolino ma le case finite nel mirino sarebbero visionate poco prima, ovviamente in incognito, dagli stessi malviventi prima di agire. Sono uomini agili, che scavalcano recinzioni e si arrampicano per le grondaie, che scelgono le case vuote o dove vivono persone sole o in difficoltà, e che usano i proventi dei furti per la propria sussistenza. Gente senza scrupoli che non esita però a tentare il furto anche se i proprietari sono presenti all’interno dell’abitazione, come è successo a Loreto. In quel caso sono fuggiti a piedi per le campagne al confine con Porto Recanati, dove c’è anche l’imbocco dell’autostrada.

Movimenti sospetti in queste ore di festa sono stati segnalati anche tra Offagna e Polverigi. In un’abitazione osimana hanno denunciato il furto di discendenti in rame di recente. L’allerta è massima per le festività natalizie, periodo in cui, notoriamente, i colpi in appartamento aumentano di numero. In alcuni quartieri e condomini di zone residenziali soprattutto periferiche si sono organizzati con chat su Whatsapp per segnalarsi a vicenda individui non conosciuti che girano in zona.

Silvia Santini