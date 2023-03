Furti e danneggiamenti: incastrato dai video

Nell’ordine. Quattro furti compiuti, tre smartphone a tre persone diverse e un sacco da 40 chili di noci al proprietario di un noto market. Uno tentato, ma non riuscito, sempre all’interno di un negozio. Poi, per completare l’opera, anche il danneggiamento immotivato di una vetrina.

Il tutto commesso in un periodo tra dicembre 2022 e l’inizio di febbraio scorso. Quanto è bastato, però, per far scattare il provvedimento del divieto di dimora nel territorio comunale di Falconara Marittima nei confronti di un ragazzo di 23 anni. A notificarglielo, il 28 febbraio, sono stati i carabinieri della locale Tenenza, dando esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa il giorno precedente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona su richiesta della Procura dorica.

Il Gip, ritenendo fossero presenti gravi indizi di colpevolezza a carico del 23enne e dovendo, anche, salvaguardare le esigenze cautelari ha così applicato la misura che imporrà al giovane di tenersi alla larga dal territorio comunale.

La vicenda è stata resa nota soltanto ieri dai carabinieri falconaresi. Gli stessi che, in queste settimane, hanno portato avanti delle meticolose indagini, attraverso i metodi tradizionali e grazie al supporto delle immagini delle telecamere di sicurezza delle attività commerciali e della videosorveglianza pubblica, al fine di risalire all’identità dell’autore dei fatti. Il quale, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, agiva in maniera piuttosto chiara.

Approfittando di momenti di distrazione delle vittime o della loro assenza, il 23enne era riuscito ad asportare telefoni cellulari ai danni di tre persone e anche un sacco di noci del quantitativo di 40 chilogrammi al titolare di un supermercato.

Quest’ultimo furto era stato messo a segno durante la notte. In un’altra occasione aveva tentato il furto in un negozio, ma senza riuscire nel suo intento. E ancora, in preda ad un raptus di ira, aveva sferrato un violento pugno contro la vetrina di un locale. Proprio con quell’episodio di vandalismo, il giovane ha iniziato la sua attività illecita, creando allarmismo tra i cittadini che, quindi, hanno denunciato gli episodi alla locale Tenenza, dando inizio alle indagini.

L’attivazione sinergica delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria ha così permesso di stroncare l’escalation di reati predatori commessi dal 23enne nell’arco di tre mesi. Non potrà dimorare a Falconara, come disposto dal giudice. Ma intanto i carabinieri hanno avanzato anche la proposta per l’irrogazione della misura preventiva dell’avviso orale da parte del questore di Ancona, Cesare Capocasa.

