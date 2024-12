Furti e spaccio ai minorenni: finisce in carcere un 30enne

Furti e spaccio di stupefacenti anche ai ragazzini: portato in carcere 30enne fabrianese dovrà scontare oltre 3 anni e sette mesi di reclusione e pagare una maximulta. Gli agenti del commissariato fabrianese nei giorni scorsi hanno proceduto, su ordine dell’autorità giudiziaria, all’esecuzione di un provvedimento di carcerazione nei confronti dell’uomo destinatario di sentenze di condanna per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti (nella ipotesi aggravata di cessione a minorenni). L’uomo è stato raggiunto e arrestato dai poliziotti in casa e portato in commissariato. Proprio nei giorni scorsi nei suoi confronti è arrivata una nuova sentenza di condanna irrevocabile per aver violato la sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel Comune di Fabriano: l’uomo, a bordo di un’auto assieme ad altre persone tre anni fa era stato visto e riconosciuto da una volante della polizia di Stato fabrianese. Si stava dirigendo verso Perugia. E’ stato quindi fermato dagli agenti che gli hanno contestato, in flagranza la violazione dell’obbligo di dimora. E quindi arrestato. La condanna che ne è derivata è stata appellata dal 30enne e l’iter giudiziario si è concluso con la sua conferma ed irrevocabilità che ha causato l’ordine di esecuzione della pena in carcere. Concluse le operazioni, il fabrianese è stato accompagnato a Montacuto dove sconterà un cumulo di pene di 3 anni, 7 mesi e 21 giorni di reclusione. In più dovrà sborsare 7.100 euro.

sa. fe.