Furti, fermate nell’auto: una è stata arrestata

Oltre alle truffe porta a porta, torna l’incubo dei furti in Valmusone. Cinque giovani donne a bordo di una macchina sono state fermate dai carabinieri a Castelfidardo sabato sera. Il loro atteggiamento è risultato sospetto ai militari che le hanno viste aggirarsi per la città dalla prima periferia. Provenivano dall’Abruzzo, hanno risposto ai militari che hanno chiesto loro perché si trovavano lì quando le hanno bloccate, ma alla richiesta di esibire i documenti hanno detto di non averli con loro. Avevano tutte precedenti penali sul proprio conto per reati contro il patrimonio. Sono state portate in caserma. Una di loro in particolare ha fornito ai carabinieri false generalità per non farsi identificare. I primi accertamenti sul suo conto però hanno parlato chiaro: sul capo di quella donna in particolare, 32enne, rom come le altre, pendeva la sorveglianza speciale con soggiorno obbligato a Martinsicuro in provincia di Teramo. Nei suoi confronti è scattato subito l’arresto. Ieri la convalida al tribunale di Ancona con la disposizione dei domiciliari proprio in quella città dell’abruzzese.

Secondo le indagini dei militari, coordinati dal maggiore Luigi Ciccarelli, comandante della compagnia di Osimo, il gruppo era arrivato fino alla Valmusone per commettere furti. Erano uscite al casello di Loreto-Porto Recanati le cinque per dirigersi proprio a Castelfidardo e Osimo e mettere in atto colpi da toccata e fuga in zona, con l’obiettivo poi di tornare a casa alle prime luci dell’alba. Fortunatamente sono state fermate. I ladri sono tornati appunto ad assediare la vallata. La scorsa settimana malviventi sono entrati in due villette lungo la strada di campagna sotto la provinciale Montegallo, a Offagna, al confine con Osimo. In una villetta sono dovuti scappare per il rientro dei proprietari, nell’altra sono riusciti a forzare la cassaforte ma portando via un bottino mediocre. Stando all’appello lanciato poi sui social da una delle vittime, i ladri si sarebbero spostati con un’Audi nera, un suv sospetto che sarebbe stato segnalato anche a Passatempo di Osimo e a Castelfidardo, con la targa che sarebbe stata falsificata. I carabinieri di Offagna e Osimo stanno cercando di rintracciare i proprietari. A Camerano invece a fine giugno due truffatori hanno stordito con lo spray una coppia di anziani presentandosi a loro come controllori del gas: una volta intrufolatisi in casa hanno trafugato l’oro.

Silvia Santini