Furti, grotte del Passetto senza pace. Ladri affamati. Anche di tagliatelle

Furto nella notte alle grotte del Passetto: ladri affamati entrano e cucinano le tagliatelle. È accaduto la scorsa notte, a ridosso del fine settimana. La grotta scassinata, secondo quanto trapela, sarebbe la numero 60. "Non ne possiamo più", sbottano alcuni grottaroli, puntando il dito contro un nutrito gruppo di pakistani che si accampa in riva al mare. Gli stessi gruppi di persone di cui abbiamo dato più volte notizia su queste colonne, ma che non è dato sapere se siano davvero gli autori del furto. Tra domenica e ieri, sarebbero state diverse le grotte con segni di tentato scasso. Lo scorso anno, stessa situazione. La signora Giovanna Ciccarelli, moglie dello storico pescatore Sauro Marinelli, di bivacchi e accampamenti ne vede ogni giorno: "Sabato sono andata per prendere l’ascensore (che funziona solo nel fine settimana fino al 1° novembre, ndr) e la cabina non veniva su. Volevo scendere e mi sono chiesta come mai fosse bloccato. Ho chiamato la Conerobus, ma non c’era nessun guasto. Il problema era un gruppo di clochard sdraiato a ridosso delle porte, che impediva all’ascensore di funzionare". Ma non solo: "Nei pressi delle grotte – e qui veniamo al punto – al mio arrivo, l’altro giorno, ho visto sgattaiolare due ragazzi dietro la porta. Ho pensato fossero i soliti turisti che dormono in spiaggia e invece poco dopo, mi chiama un signore dicendomi che dei ladri erano entrati da lui, portandogli via diverse sdraio, teli e asciugamani. In grotta, aveva trovato apparecchiato, si erano cucinati persino un piatto di spaghetti". Un’avventura simile è accaduta a Ciro, lo scorso anno: "Era maggio 2022. Entrai nella grotta e ci trovai un ragazzo. Mi disse che voleva solo fare il bagno e che aveva trovato il portone di legno aperto. Ha voluto persino che gli caricassi il telefono". Quest’anno, sarebbero tre gli episodi di furti (e danneggiamento) in soli venti giorni. Danneggiamento sì, perché per entrare all’interno delle grotte – attrazione turistica non indifferente – i furfanti (o clochard che siano) forzano i lucchetti. Le sdraio rubate la scorsa sera sono poi state ritrovate a pochi metri. "Questa gente dorme sotto l’ascensore o verso la palafitta. Ci sono dei sacchi neri pieni di coperte di fronte alla rotonda, incastrati in alto. È uno spettacolo osceno", tuonano i bagnanti, che in questi giorni hanno approfittato delle belle giornate per godersi la spiaggia. "Le ordinanze anti-degrado del sindaco Silvetti? Solo propaganda", osserva qualcuno. A metà settembre, il titolare dello stabilimento ‘Il Valentino’ è stato costretto a smontare (pezzo per pezzo) le cabine per evitare che i balordi si rifugiassero all’interno.

Nicolò Moricci