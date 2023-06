Furti in Appartamento a Cupramontana, Inseguimento dei Banditi a Bordo di una Moto Ducati

Torna l’incubo dei furti in appartamento, nella capitale del Verdicchio scatta l’inseguimento dei banditi che, fuggendo abbandonano la moto. I malviventi, a quanto pare in tre sarebbero entrati in azione martedì in pieno giorno, attorno all’ora di pranzo. Sarebbero stati due gli appartamenti in cui i tre sono riusciti ad entrare, nel primo caso dove non c’erano persone, i ladri avrebbero messo tutto a soqquadro in cerca in particolare di oro. Nel secondo però i tre sono stati scoperti proprio mentre cercavano di infiltrarsi ed è scattato l’inseguimento. I carabinieri si sono messi sulle tracce dei tre fuggiti a bordo di una moto Ducati. Trovandosi davanti la pattuglia dei carabinieri il conducente della moto, all’altezza della frazione Castellaro di Serra San Quirico non si sarebbe fermato. Costretti ad abbandonare la moto i tre si sarebbero dileguati nei campi facendo perdere le loro tracce. Le indagini dei carabinieri sono tuttora in corso per dare un nome e un volto ai malviventi. Magro sarebbe stato il bottino, ma non poco lo spavento per gli inquilini che si sono trovati praticamente in casa i malviventi.