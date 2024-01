Furti in calo, ma aumentano le truffe sul web

Crescono anche se di poco i reati denunciati alla compagnia carabinieri di Fabriano: calano i furti in casa, dimezzate le violenze sessuali, crescono le truffe soprattutto quelle on line. E’ il bilancio stilato della compagnia carabinieri per l’anno che si è appena chiuso e ha registrato ben due omicidi sul territorio. L’efferato omicidio di Fausto Baldoni, avvenuto nella città della carta la mattina del 10 giugno e quello di Concetta (Titti) Marruocco, quattro mesi dopo, era il 14 ottobre. In entrambi i casi i carabinieri sono intervenuti e hanno immediatamente assicurato gli autori degli efferati reati alla giustizia. "Nella consapevolezza che la sfavorevole congiuntura economica, assieme ad altri fattori sociali, abbia acuito le tensioni tra le mura domestiche – sottolinea il capitano Mirco Marcucci - la compagnia ha svolto un’attenta attività preventiva, intrattenendo rapporti con le istituzioni preposte e monitorando i reati spia (lesioni e percosse). Sono stati dieci i codici rossi attivati, e altrettante le persone individuate quali autori di maltrattamenti. Sono diminuiti del 50% i casi di violenza sessuale, da 6 a 3 denunce nel 2023, individuando anche in questo caso tutti gli autori del reato". "Stabile il numero delle estorsioni – aggiunge – e contrariamente a quanto avvenuto nel 2022 non sono stati segnalati casi di usura o sequestri di persona". Sono state "oltre 5mila le telefonate giunte tramite 112. Le pattuglie al lavoro 24 ore su 24 hanno rilevato 83 incidenti con 91 feriti, nessuno mortale, sono intervenuti in 153 liti e in 247 richieste di soccorso". I delitti denunciati all’Arma sono stati 1.092 rispetto ai 1.051 del 2022.

"In decremento i furti con strappo, 3 rispetto ai 5 del 2022, diminuiti anche i furti con destrezza, da 31 a 30, i furti in abitazione del 6% rispetto all’anno precedente. Per i furti di auto da tre si è passatati a uno, stabili i furti su auto in sosta, una decina. Aumentati i casi di ricettazione, da 2 reati nel 2022 si è passati a 8. Individuati e denunciati tutti gli autori. Diminuiti del 27% i reati di lesione dolosa, dai 46 denunciati nel 2022 si è passati 34 del 2023, di cui 23 scoperte. Scesi da 17 a 15 i casi di percosse, da 53 a 28 quelli di minacce, individuando nel 70% dei casi l’autore del reato".

In crescita del 28% le truffe informatiche, "nonostante conferenze, incontri con la cittadinanza, le scuole e perfino esortazioni anche dai pulpiti delle chiese del territorio, come concesso dall’arcivescovo Francesco Massara. Iniziative che continueranno con ulteriore slancio per tutto il 2024". Elevate 779 violazioni al Codice della Strada per 249.483 euro, controllate 24.153 persone e 16.833 veicoli.

Sara Ferreri