Furti in casa e spaccio: controlli a tappeto

Sono stati intensificati i controlli sul territorio a seguito dei furti in abitazioni messi a segno negli ultimi giorni, ma anche in vista dell’ultimo week-end di festività natalizie. La polizia ha effettuato specifici servizi di prevenzione intervenendo in città e individuando un cittadino straniero che era stata colpito dal provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, emesso dal questore di Ancona, a cui non aveva ottemperato. Diversi i punti attenzionati dalle forze dell’ordine, tra questi la stazione ferroviaria dove, anche durante le festività sono stati sorprese, in più occasioni, persone in possesso di sostanze stupefacenti. Stazione ferroviaria, così come i giardini della Rocca Roveresca, sono da tempo luoghi abituali d’incontro tra pusher e tossicodipendenti e per questo sottoposti a continui controlli. Accertamenti che, durante le festività hanno interessato, anche grazie all’intervento di personale in borghese, le aree in prossimità dei locali più frequentati durante la movida, a seguito di alcune segnalazioni di cittadini stanchi dei rumori, ma anche dei segni inequivocabili di bivacchi che spesso interessano le vie centrali del centro storico. Numerosi anche i servizi messi in atto dalle forze dell’ordine per cercare di arginare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti: due giorni fa i carabinieri avevano arrestato tre pusher per estorsione. Durante i consueti controlli preventivi, il personale in servizio in volante ha sottoposto a controllo un veicolo sul quale viaggiavano tre extracomunitari, residenti in un comune limitrofo, alcuni con precedenti di polizia. Durante il controllo è stato rinvenuto un grosso coltello da sopravvivenza con lama seghettata, il cui porto in luogo pubblico non è stato giustificato. L’arma era lunga circa 28 cm e la sola lama circa 15 gli agenti hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà a carico del detentore. Gli accertamenti interessano anche auto sospette, alcune delle quali segnalate dai residenti di alcuni quartieri perché viste viaggiare a bassa velocità in prossimità di abitazioni. Il timore è che possa trattarsi di bande pronte a mettere a segno furti in abitazioni. Nei giorni scorsi sono state due anche le denunce per danneggiamento ai danni di altrettante vetture parcheggiate in strada a poca distanza dal centro storico.