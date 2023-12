Furti in due case nella Valmusone: rubato oro

di Silvia Santini

Non c’è pace per la Valmusone, i ladri sono davvero tornati, dopo un periodo di relativa quiete, a metterla a ferro e fuoco. Due furti sono stati denunciati a carabinieri in questi ultimi giorni in località Crocette di Castelfidardo. Uno si è verificato la scorsa settimana, un altro l’altra sera. Le due abitazioni si trovano collocate a ridosso della Selva da dove pare che i ladri poi abbiano trovato facile via di fuga verso la statale e poi l’A14. In entrambi i casi hanno razziato l’abitazione fuggendo con monili e oro. Ancora in corso di quantificazione il doppio bottino che si aggira comunque attorno a diverse migliaia di euro.

I ladri si sono introdotti nelle case poco prima di cena. I proprietari stavano per rincasare e per poco non c’è stato un pauroso faccia a faccia. Tantissima comunque la paura tra i residenti e non solo che temono infatti l’aggravarsi del fenomeno con l’arrivo delle festività natalizie, quando spesso le case rimangono vuote per raggiungere i parenti a cena. Le indagini dei carabinieri sono partite a tutto tondo, potrebbe comunque trattarsi della stessa banda che conosceva già la zona, motivo per cui sarebbe tornata. Non è escluso che abbia effettuato sopralluoghi prima di colpire. Solo la scorsa settimana una banda di ladri su una Mercedes, che parrebbe essere stata di colore rosso, era stata vista sfrecciare nella zona di Numana, inseguita dalle pattuglie in sirena dei carabinieri. I furti li avevano commessi già e non sono stati acciuffati. L’auto era stata intercettata dopo aver razziato due abitazioni a Camerano e una a Montacuto. Non è escluso che i gruppi malavitosi siano collegati.