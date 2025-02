Furti, la Finanza mette in fuga i malviventi

Un furto è stato sventato da una pattuglia della Guardia di Finanza della Tenenza di Senigallia che ha messo in fuga un’auto sospetta a Marzocca. Gli uomini delle Fiamme Gialle stavano erano impegnati in un controllo del territorio quando, poco prima delle 22 di venerdì, hanno notato un’Audi A6 nera ferma davanti a una villetta, a poca distanza dal supermercato Si Con Te, una zona nuova della frazione. All’interno della vettura era presente un uomo alla guida, probabilmente pronto ad agevolare la fuga ai malviventi. Altri due uomini, erano in piedi, fuori dall’auto che si guardavano intorno con fare sospetto. La pattuglia è subito intervenuta e a quel punto i tre sono sfrecciati via a tutta velocità, effettuando anche pericolose manovre, immettendosi prima sulla statale Adriatica in direzione sud e poi imboccando l’autostrada in direzione nord, dove hanno fatto perdere la proprie tracce. L’intervento della pattuglia e il successivo inseguimento non è passato inosservato agli avventori che si trovavano in un Irish pub a pochi passi dalla villetta. Dalle indagini effettuate successivamente all’accaduto, non sarebbero emersi furti nella zona, il che confermerebbe l’ipotesi del provvidenziale intervento della Guardia di Finanza per sventare il colpo. Le indagini proseguono per risalire all’identità dei tre uomini che si trovavano a bordo dell’auto.