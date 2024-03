Furti nelle abitazioni: rassicurazioni ai cittadini

Allarme furti, la compagnia carabinieri di Fabriano nei giorni scorsi ha tenuto al circolo San Ginesio di Arcevia un incontro con la cittadinanza in seguito ai colpi in abitazione che si sono verificati nei giorni scorsi. Un incontro volto a rassicurare la popolazione e tenuto dai carabinieri di Arcevia, visto che si nei giorni scorsi si è creato un certo allarme sociale.

I cittadini in particolare sono stati informati su come potersi difendere da furti e da truffe, escamotage come quelli di lasciare la luce accesa oppure l’allarme collegato al 112, ma anche la collaborazione di vicinato. Sono state anche intensificate le attività di controllo, concentrate più negli orari serali e notturni piuttosto che di pomeriggio così da prevenire i furti in abitazione. Sono stati scelti gli orari in cui sono stati messi a segno i furti, di qui l’importanza di denunciare da parte di chi ha avuto la sgradita visita dei ladri. Una decina di giorni fa si erano verificati diversi furti in casa ad Arcevia on magri bottini ma grande amarezza e anche paura da parte dei proprietari.