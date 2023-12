Furti nelle case: caccia a un’Audi Q3 bianca

È un’Audi Q3 bianca l’auto segnalata dai residenti di alcuni quartieri della città, come vettura sospetta. Nelle ultime ore le segnalazioni hanno invaso i social dove, qualche giorno fa, la stessa auto era stata avvistata a Marotta, a poca distanza da un’abitazione dov’era stato messo a segno un furto. Ladri che nelle ultime settimane sono entrati in azione in due occasioni ripulendo altrettanti appartamenti ma sempre approfittando della temporanea assenza dei proprietari. Insieme all’Audi Q3 bianca, nelle ultime ore sono state segnalati alle forze dell’ordine anche due uomini sorpresi a fotografare alcune abitazioni delle frazioni. Un caso analogo si era verificato qualche giorno fa a poca distanza dal centro di Corinaldo dove ai residenti non erano sfuggiti alcuni uomini a bordo di un’auto chiara, che procedevano a bassa velocità in prossimità di alcune case.