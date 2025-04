Furti, ricettazione di veicoli e violenza: trentenne arrestato sul luogo di lavoro

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ancona hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, Ufficio Esecuzioni Penali, a carico di un trentenne italiano, residente ad Ancona, condannato in via definitiva alla pena di 2 anni e 5 mesi di reclusione, oltre alla pena pecuniaria di 650 euro di multa, per delitti connessi al furto di veicoli e ricettazione di motocicli, fatti avvenuti nell’anno 2013, nonché per violenza privata e percosse ai danni del conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale nell’anno 2021.

Ieri mattina i poliziotti hanno raggiunto l’uomo presso il suo luogo di lavoro e, al termine degli adempimenti di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ancona-Montacuto dove dovrà espiare la pena.