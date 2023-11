Furti senza sosta: altro faccia a faccia coi ladri

Continua l’ondata di furti che da giorni sta investendo la spiaggia di velluto ed il suo hinterland. Ieri sono stati due i sopralluoghi da parte degli uomini del Commissariato in altrettante abitazioni della frazione di Sant’Angelo dove ignoti hanno cercato di introdursi. Dopo quello di Roncitelli, un altro faccia a faccia con i ladri si è verificato a Montemarciano: i ladri sono però scappati a mani vuote, all’interno della casa non c’erano oggetti di valore. Una donna si è trovata i malviventi di fronte, dopo aver raggiunto l’abitazione della suocera in via Matteotti. I ladri erano ancora sul terrazzo e quando l’hanno notata sono scesi e poi, una volta trovatesi di fronte a lei sono scappati a bordo di un’auto bianca. La donna si era recata a casa della suocere, deceduta da poco: all’interno non erano presenti oggetti di valore. Immediata la chiamata ai carabinieri a cui sono stati forniti anche i primi due numeri di targa dell’auto con cui si sono dati alla fuga, mentre il modello è incerto. I malviventi hanno fatto irruzione anche in un’abitazione di via Busseto a Serra de’Conti, il bottino è ancora in corso di quantificazione. Tra le ipotesi avanzate dagli inquirenti, c’è quella che possa trattarsi della stessa banda di ladri acrobati, che già nei giorni scorsi aveva fatto visita in un’abitazione di Roncitelli, dove i malviventi, proprio come a Montemarciano, erano stati sorpresi sul terrazzo dal figlio della proprietaria di casa. Anche in quell’occasione, si erano dati alla fuga in auto. Sono diverse le macchine sospette segnalate alle forze dell’ordine in questi ultimi giorni: si tratta di tutte vetture di bassa cilindrata, sorprese, anche in via poco frequentate, a procedere a bassa velocità, soprattutto di notte.

Una settimana fa, proprio una di queste auto era stata vista nel pomeriggio, poi, poche ore dopo, in un’abitazione dell’hinterland una donna aveva sorpreso un ladro di fronte alla finestra della cucina. Furti che potrebbero essere opera di una banda itinerante che s’introduce, il più delle volte, forzando porte o finestre, prediligendo quelle sul retro delle abitazioni. Solo in un caso, dopo aver alzato la serranda, i ladri hanno aperto effettuato un foro con un ‘diamante’ e, dopo aver infilato il braccio avevano fatto girare la maniglia e aperto. Sono diverse anche le segnalazioni pervenute nelle ultime ore al gruppo Facebook ‘Furti e Segnalazioni Senigallia’ dove attraverso messaggi gli utenti mettono in guardia i residenti dei quartieri colpiti.