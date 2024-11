Furti senza sosta: dalle case alle borse

La spiaggia di velluto nella morsa dei ladri, non solo appartamenti e auto, i malviventi mirano anche alle borse. Una ne era stata rubata qualche giorno fa a Scapezzano, mentre i proprietario era intento a dare da mangiare agli animali di cortile.

Lunedì, in un cantiere nella zona Parco della Pace, sono stati rubati due borselli da uomo di colore nero, con all’interno portafogli, documenti, mazzi di chiavi con telecomandi e agenda. "Saremmo grati, se doveste trovarli, consegnare tutto a polizia municipale o carabinieri". Questo è il post pubblicato sui social da proprietari nella speranza di poter ritrovare i borselli. Sul gruppo Facebook ‘Furti e segnalazioni Senigallia’, ogni giorno emergono sempre più furti messi a segno nei giorni precedenti: domenica, oltre a quello tentato in via Po, i ladri si sono introdotti in un’abitazione di via Cassino. Il bottino è in corso di quantificazione.

Un altro furto è stato messo a segno, sempre lo scorso fine settimana, in un’abitazione di via Verdi.

Il timore è anche per la ‘visita’ dei sedicenti operatori di luce e gas che anche ieri hanno cercato di truffare una nonnina di Serra de’ Conti, fingendosi come sempre operatori di luce e gas.

A dare l’allarme alle forze dell’ordine è stata giovedì pomeriggio anche una residente di via Rovereto a cui è stato suonato il campanello: la donna ha risposto ‘Chi è?’ e dall’altra parte ha sentito un ‘Sono io’, peccato che lei non aspettasse nessuno e questa risposta l’ha insospettita al punto di fare una segnalazione. I diversi furti ai danni di abitazioni di numerosi quartieri della città che sono stati messi a segno nelle ultime settimane, senza risparmiare l’hinterland, sono stati tutti commessi sempre quando i proprietari non erano in casa.

Similitudini che farebbero pensare che ad agire è la stessa banda di ladri.