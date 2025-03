Furti senza sosta: i ladri in azione mentre coppia di anziani è in casa

Sono tornati i ladri in Valmusone. Era stato un periodo piuttosto tranquillo quello iniziato con l’anno 2025 ma in questa ultima settimana soprattutto i malviventi sono tornati a girare per le zone più tranquille riuscendo anche a mettere a segno un colpo. A segno infatti l’altra sera è andato un furto in zona Badorlina a Castelfidardo. I due anziani proprietari si trovavano a casa. Hanno sentito rumori al piano superiore e non hanno fatto in tempo a gridare che i malviventi si erano già dati alla fuga portando via poche cose, soprattutto oro dal comò. Erano entrati scardinando la finestra dopo essersi arrampicati per la grondaia. Paura la stessa notte a Polverigi, in via Marconi, dove i ladri hanno praticato un foro nella porta di un garage per cercare di entrare ma qualcosa deve averli "disturbati" tanto che sono fuggiti a mani vuote. Tutti gli episodi sono stati segnalati ai carabinieri.

I militari del comando centrale di Osimo nel fine settimana sono stati impegnati con denunce di piccoli furti in appartamenti nelle zone Vescovara e San Sabino. Al momento i carabinieri stanno indagando con l’ausilio delle telecamere ocr capaci di leggere le targhe delle auto e tentare di capire se i colpi sono tutti collegati scovando magari l’auto usata dai malviventi.

L’allerta è alta anche contro le truffe: oggi alle 17.30 alle Acli di Villa Costantina a Loreto nuovo appuntamento dal titolo "Sicurezza nella terza età: in casa e fuori le mura domestiche", evento è organizzato dal comitato di quartiere che si inserisce nel ciclo di incontri pubblici itineranti sul tema.