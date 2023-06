Furto al Cimitero di Jesi, la Videosorveglianza al lavoro per identificare il malvivente

Anche l’ufficio di segreteria del cimitero ingolosisce i ladri: forzata la porta di accesso probabilmente lunedì notte dei locali comunali in uso alla cooperativa che gestisce il servizio. I malviventi dopo aver forzato la porta di accesso si sarebbero messi alla ricerca di denaro, ma avrebbero trovato poche banconote e spiccioli, una sessantina di euro secondo le prime ricostruzioni. A fare l’amara scoperta martedì il personale della cooperativa che ha sporto denuncia al locale commissariato. Sul colpo indaga appunto la polizia che ha prelevato le immagini della videosorveglianza presente nel piazzale. Le telecamere potrebbero aver ripreso nella notte tra lunedì e martedì, il malvivente mentre forzava la porta di accesso per mettere a segno il colpo (piuttosto magro). Oltre al denaro non mancherebbero altri oggetti o documenti. Limitati i danni. Non è la prima volta che si verificano furti al cimitero di via Santa Lucia, per lo più di fiori nelle tombe e nelle auto in sosta. Ma proprio l’installazione della videosorveglianza negli anni scorsi sembra aver posto un freno ai colpi nelle auto delle persone che posteggiano per andare dai loro cari defunti.