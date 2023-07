Furto al Piano, arrestate tre donne, due con precedenti penali

Preparavano un furto al Piano: arrestate tre donne. La vicenda risale a venerdì. Erano circa le 16, quando le tre, secondo indiscrezoini, si aggiravano con fare sospetto tra i palazzi di via Cingoli. Il gruppetto è stato notato dai residenti, che hanno allertato il 112. Alla vista degli agenti, il trio avrebbero cercato di nascondere dei guanti nei loro zainetti, fingendo di parlottare, per poi tentare di allontanarsi. Gli agenti, in quegli istanti, notavano anche dei segni di effrazione negli edifici vicini. Una volta invitate ad aprire gli zainetti, gli uomini del 113 avrebbero rinvenuto persino dei cacciaviti pronti per lo scasso. Di qui, l’identificazione negli uffici della questura, a seguito della quale sarebbe emerso che due di loro, meno di un mese fa, erano state già deferite (in stato di libertà) all’autorità giudiziaria per tentato furto in abitazione. Foglio di via per le due ventenni croate.

ni.mor.