Furto al ristorante: identificato il ladro

È stato identificato dalla polizia il ladro che qualche giorno fa si è introdotto in un ristorante del lungomare Marconi e se n’è andato con un’ingente cifra di denaro ed alcuni oggetti. A sporgere denuncia è stato il titolare e gli agenti si sono messi subito al lavoro visionando le immagini del sistema di sicurezza presente nel locale, estendendo le verifiche in aree circostanti il lungomare Marconi per ricostruire l’azione compiuta dal soggetto che risultava essere giunto sul luogo con un mezzo elettrico ed aver operato in solitudine. Dopo aver ricostruito le modalità utilizzate dall’uomo per entrare dal retro del locale ed impossessarsi del denaro presente in cassa, gli agenti sono riusciti ad estrapolare alcuni elementi fisici caratteristici del ladro e hanno avviato le attività di indagine, anche con approfondimenti tecnici svolti da personale della polizia scientifica. Il giorno di Natale gli agenti del Commissariato, impegnati con con volanti e uomini in borghese per prevenire e contrastare i furti, durante i controlli hanno notato un uomo che si muoveva con fare sospetto e che era somigliante all’autore del furto messo a segno qualche giorno prima al ristorante. I poliziotti dopo averlo seguito per le vie del centro lo hanno bloccato prima che entrasse in un esercizio commerciale. Gli agenti lo hanno identificato: si tratta di un pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, domiciliato nel pesarese. Il personale della Polizia Scientifica ha confermato le somiglianze con l’uomo ripreso dal sistema di videosorveglianza.Inoltre, alcuni capi d’abbigliamento trovati in suo possesso coincidevano con quelli utilizzati dal ladro al momento del furto. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato e gli è stato notificato il divieto di ritorno nel Comune di Senigallia per tre anni.

Silvia Santarelli