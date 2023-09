"Furto alla scuola Federico II di Jesi: rubati altri 5 computer"

Nuovo furto notturno alla scuola media Federico II. I malviventi si sono infiltrati nottetempo dal retro della scuola, zona Campo Boario, forzando una finestra. Una volta dentro si sono diretti in segreteria e in altre stanze dove hanno prelevato cinque notebook, pc portatili. Il nuovo furto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana, ma il personale Ata si è accorto solo l’indomani aprendo la scuola. Un mese fa un altro furto (due pc) nella scuola secondaria di piazzale San Savino ora interessata dai lavori assieme alla vicina materna La Giraffa. Un nuovo furto di pc che arreca un danno proprio a pochi giorni dal suono della campanella. Le indagini sono in mano ai carabinieri intervenuti. Un mese fa si erano infiltrati sempre dal campo Boario rompendo una finestra e avevano persino bivaccato dentro con le merendine e acceso i ventilatori. La notte successiva avevano infranto un altro vetro senza rubare nulla. Già in passato la scuola è stata oggetto di atti vandalici per cui si sta valutando la possibilità di installare delle telecamere per fermare questo tipo di fenomeni.