Furto con strappo: arrestato sul treno

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Fabriano hanno arrestato un 19enne egiziano in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura del tribunale di Milano. L’accusa che pende sul suo capo è furto con strappo, in concorso, ai danni di una viaggiatrice a bordo treno avendole sottratto una collanina d’oro, con relativa pena di due anni, 5 mesi e 28 giorni di reclusione.

Nel corso di servizi di vigilanza specifici disposti in ambito ferroviario, gli agenti, su segnalazione del capotreno del regionale 19816 Foligno-Ancona, sono intervenuti perché c’era una persona di sesso maschile che, priva di titolo di viaggio, a seguito del controllo da parte del capotreno, si era rinchiusa nel bagno. Giunti al treno, gli operatori hanno notato la persona in questione scendere con l’intento di dileguarsi ma riusciti a fermarlo, dal controllo in Banca Dati è emerso a suo carico l’ordine di custodia cautelare in carcere.

Nel corso dei controlli l’uomo è apparso particolarmente agitato tanto da richiedere l’ausilio di una pattuglia dei carabinieri e, terminate le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Montacuto per l’espiazione del periodo di reclusione.