"Furto d'auto a Cupramontana: preso dai Carabinieri"

Riesce a rubare una vettura in sosta e pur non avendo mai conseguito la patente si mette alla guida: trentenne del posto beccato e denunciato dai carabinieri. Giovedì sera i militari di Cupramontana, a seguito di una segnalazione arrivata da un cittadino, hanno fermato e controllato a bordo di una autovettura un trentenne del posto. Dal controllo è emerso che quel veicolo era stato rubato la mattina precedente, e che il giovane guidava l’automobile non sua e pur non avendo la patente di guida perché mai conseguita. L’automobile, dopo gli accertamenti del caso da parte dei carabinieri della compagnia di Fabriano, è stata restituita al proprietario che l’aveva vista scomparire una volta parcheggiata e il giovane denunciato. Dovrà rispondere per furto e guida senza patente. I controlli della compagnia carabinieri continueranno incessanti anche nei prossimi giorni in chiave preventiva di ogni tipo di reato. La raccomandazione è sempre quella di segnalare alle forze dell’ordine ogni movimento e persona sospetta.