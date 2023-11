Furto di rame, il mistero dei polli morti da Fileni: "E’ successo a ottobre: perchè emerge solo ora?"

"Ci chiediamo solamente perché questa vicenda che risale a quanto pare ai primi di ottobre su cui abbiamo fatto una richiesta ufficiale sia alla Ast che al Comune di Jesi i quali ci hanno risposto in modo evasivo, venga fuori solo ora. E non capiamo come mai un impianto computerizzato che comanda tutto a distanza non si accorga che non c’è energia elettrica fino a far morire 240mila polli". A parlare è Andrea Tesei del comitato per la Vallesina che si batte contro l’incremento di allevamenti intensivi vicini alle abitazioni. Il fatto: la morte per asfissia di oltre il 50 per cento dei polli allevati a Cannuccia (zona Piandelmedico), molti dei quali di pochi giorni di vita si è verificato nei primi giorni di ottobre ma non è stato reso noto fino a che non è emerso nelle ultime ore. L’asfissia sarebbe scaturita dall’azione di malviventi che avrebbero messo a segno un furto di rame. Malviventi ad oggi non rintracciati nonostante le indagini avviate tempestivamente dai carabinieri. "Già un paio di settimane fa – spiega la giornalista Giulia Innocenzi che a gennaio aveva curato un’inchiesta- denuncia sugli allevamenti intensivi e bio del gruppo Fileni – i cittadini mi avevano segnalato che qualcosa non andava e che vedevano strani movimenti. Mi chiedo come sia possibile che non siano scattati allarmi e nessuno si sia accorto che i polli stavano morendo". "Alle nostre segnalazioni- spiega ancora Tesei- il Comune aveva risposto che non aveva avuto alcuna segnalazione dagli organi preposti. Ci sono molti lati oscuri sulla vicenda". Dal gruppo Fileni non trapelano dettagli se non che i polli morti "sono 240mila (un ciclo nel sito di Cannuccia ne conta 400mila mentre sono 1,2 l’anno secondo quanto riportato nei documenti autorizzativi, ndr) e non verranno messi sul mercato ma smaltiti secondo le procedure di legge". "Non abbiamo comunicato l’accaduto per ovvi motivi di riservatezza rispetto alle indagini in corso – spiegano dal gruppo Fileni – e ci auguriamo che l’attività degli inquirenti possa portare presto all’individuazione e all’arresto dei malviventi".