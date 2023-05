Furto di rame, preso latitante

Un cittadino romeno di 41 anni, ricercato dopo un furto di circa 300 chilogrammi di rame compiuto nel 2014 nelle Marche, è stato rintracciato ed arrestato in Germania dalla squadra mobile della questura di Ancona, in collaborazione con l’Interpol, su ordine di esecuzione della Procura generale di Perugia. L’uomo, ritenuto responsabile di furto e danneggiamento, è stato bloccato nella cittadina tedesca di Bad Buchau l’11 maggio scorso ed è ora in attesa di estradizione verso l’Italia. Il 41enne era latitante dall’ottobre 2022. In concorso con un’altra persona, si sarebbe impossessato dei 300 chili di rame in una ditta di Ancona, danneggiando il capannone aziendale e il relativo impianto elettrico. Dovrà ora scontare una pena di un anno e due mesi di reclusione.