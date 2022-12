Furto e aggressione in casa, è caccia al bandito

È caccia al malvivente che due sere fa in via Fonte delle Bellezze a Villa Musone di Loreto ha aggredito una signora anziana, che vive da sola, all’interno della sua abitazione. L’aveva sorpreso a derubarla. Ci sarebbe un sospettato ma i carabinieri per ora mantengono il massimo del riserbo sulla vicenda che ha scosso la città mariana e tutta la Valmusone in queste ore. L’uomo l’avrebbe spintonata prima di darsi alla fuga. Sarebbe riuscito ad arraffare qualche prezioso prima di andarsene. La donna, sotto choc, ha chiamato i carabinieri per ricevere aiuto e per sporgere denuncia per quanto accaduto. La paura è stata tantissima, la sua e quella dei vicini. L’ultima ondata di furti, in autunno, che ha riguardato appartamenti e piccoli negozi del quartiere, ha portato al deferimento di due individui da parte delle forze dell’ordine che hanno indagato sui fatti. C’era stata anche un’altra aggressione in casa, ai danni di una loretana, il 29 ottobre, finita persino a "La vita in diretta".