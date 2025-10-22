Furto e violenza in treno: il caos in pochi minuti

Ruba il borsello di una passeggera, poi si barrica in bagno per sfuggire al controllo del biglietto, che non aveva, e infine sputa e ferisce il capotreno che aveva cercato di fermarlo.

Tutto questo si è consumato in pochi minuti, a bordo di un treno regionale della tratta Ancona-Roma. Protagonista un 24enne originario della Campania, che è finito a processo davanti alla giudice Francesca Grassi per furto aggravato, lesioni, interruzione di pubblico servizio, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Il parapiglia a bordo del convoglio risale al 5 agosto del 2023. Il treno era quasi arrivato alla stazione di Fabriano quando il campano avrebbe avuto una discussione con il capotreno, un 44enne originario della provincia di Taranto, perché non aveva il biglietto di viaggio. Il passeggero lo avrebbe offeso apostrofandolo davanti a tutto come "figlio di p." e minacciandolo così: "Io ti ammazzo".

La situazione si è fatta pesante e il 24enne ne avrebbe approfittato per appropriarsi di un borsello di una passeggera anconetana, di 35 anni, che gli era a fianco. Con destrezza lo avrebbe rubato dirigendosi di corsa nel bagno del convoglio, dove si è chiuso dentro. Nel borsello c’erano il cellulare della donna e la patente di guida. Il capotreno ha raggiunto il ladro e ha cercato di aprire in tutti i modi la porta della toilette.

Durante le manovre il 24enne avrebbe spinto in fuori l’infisso sputando in faccia al dipendente di Trenitalia, per poter scappare via.

La spinta ha ferito il capotreno a un dito della mano, che si è quasi storto e che ha avuto bisogno delle cure dell’ospedale, dove i medici gli hanno poi dato una prognosi di sei giorni.

Il campano, una volta uscito a forza dal bagno è sceso dal treno, che nel frattempo era arrivato in stazione, e ha fatto perdere le proprie tracce.

Grazie alle telecamere presenti in zona è stato rintracciato. Il capotreno e la passeggera derubata hanno sporto entrambi denuncia e dopo le indagini si è risaliti al 24enne.

Il giovane aveva fatto accumulare anche cinque minuti di ritardo nella corsa del treno per il trambusto arrecato. Ieri si è parto il processo fissando la prossima udienza, per sentire le parti offese, al 27 gennaio prossimo. L’imputato è difeso dall’avvocato Edoardo Massari.

Marina Verdenelli