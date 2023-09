Furto in Cattedrale: incastrato un ventenne

Indagini lampo: beccato il ladro-vandalo che lunedì ha danneggiato la Cattedrale per rubare una trentina di euro di spiccioli. Si tratta di un 20enne residente a Fabriano, già noto alle forze dell’ordine: incastrato da telecamere e impronte dovrà rispondere di furto aggravato compiuto. Lunedì verso l’ora di pranzo il giovane era entrato in Cattedrale a caccia di monete: nella furia ha rotto un candeliere e una parte di pavimentazione. Il commissariato diretto da Angelo Sebastianelli e la compagnia carabinieri fabrianesi guidata da Mirco Marcucci hanno risolto il caso in poche ore.

Lunedì pomeriggio don Antonio Esposito, si è accorto che qualcuno poco prima, aveva asportato le offerte contenute nelle cassette delle candele votive e delle pubblicazioni religiose sistemate all’interno della chiesa. Il parroco aveva notato anche ulteriori danneggiamenti, tra i quali quelli su un candeliere, perpetrati nella foga del furto. Danni per diverse centinaia di euro. Immediatamente don Antonio ha richiesto l’intervento dei carabinieri i quali, dopo avere ricostruito il fatto, hanno acquisito le immagini del circuito di sicurezza e effettuato accertamenti tecnici per acquisire le impronte. "Chiunque sia stato a fare questo gesto, al di là del perdono cristiano – commenta il parroco - è portatore di un disvalore tipico della nostra società. Si continua a vivere senza rispetto per l’altro e per sé. Interroghiamoci su che strada abbiamo intrapreso negli anni, famiglie in primis. Un plauso alle forze dell’ordine che si sono prontamente attivate". Vista la gravità dell’accaduto, i carabinieri hanno divulgato le ricerche del giovane alle forze di polizia presenti sul territorio.

Lo stesso don Antonio, dispiaciuto del grave affronto alla Cattedrale, ha diffuso le foto dello "scempio" sui social. Anche il commissariato si è attivato immediatamente. Verificate le caratteristiche fisiche e di abbigliamento dell’autore del fatto, gli agenti hanno concentrato i sospetti su un giovane 20enne domiciliato da tempo a Fabriano, disoccupato, con alle spalle reati contro la persona e il patrimonio. Alle stesse conclusioni investigative sono arrivati i carabinieri alla luce degli indizi sin lì raccolti. La "tenaglia" investigativa si è chiusa nella mattinata di martedì quando il soggetto, raggiunto dai poliziotti del commissariato e vistosi "scoperto", ha ammesso le proprie responsabilità. Ha anche collaborato nella ricerca e acquisizione degli indumenti utilizzati durante il furto e danneggiamento ripresi dalle telecamere. I poliziotti hanno poi ricostruito che il bottino era stato speso subito dopo il furto.

Sara Ferreri