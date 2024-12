Furto in gioielleria: arrestato dopo l’evasione

A gennaio dello scorso anno era stato arrestato dai carabinieri con la madre, a Viareggio, per un furto alla gioielleria Sisti di Osimo a giugno del 2023. Con l’aiuto di un complice i due, la donna di 49 anni e il giovane di 29 anni, entrambi di etnia Sinti, erano entrati nel negozio con il volto parzialmente travisato e dopo aver distratto la commessa erano riusciti a rubare un rotolo di gioielli per un valore di 15mila euro. La fuga era avvenuta a bordo di un’auto presa a noleggio. Un mese dopo, il controllo dello stesso veicolo, vicino a una gioielleria di Castelfidardo, aveva portato i militari ad identificarli. Madre e figlio erano finiti in carcere. Il 29enne, messo poi ai domiciliari in provincia di Lucca, era evaso ed era ricercato perché con due gradi di condanna per furto (nella gioielleria di Osimo) e ricettazione (fu trovato con altri monili d’oro) a tre anni e quattro mesi. Su di lui pendevano due misure cautelari in carcere emesse dalla Corte di Appello di Ancona e dal gip di Bologna. La sua latitanza è finita nei giorni scorsi dopo un blitz dei carabinieri in un campo nomadi a Prato. Il 29enne è considerato uno specialista dei furti commessi in varie province d’Italia.