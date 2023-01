Furto in negozio, arrestato giovane loretano

di Silvia Santini

E’ stata un’altra serata all’insegna dei furti quella di venerdì, di colpi messi a segno e addirittura di un doppio arresto. Venerdì notte alcuni malviventi sono entrati nella sede del circolo Tennis club Ottrano a Filottrano. Hanno rubato denaro, vestiario, calzature, le divise nuove per i ragazzi dell’agonistica insomma, vivande e hanno messo sottosopra la sede della segreteria. "Sono entrati dal retro. Non era mai accaduto prima da 12 anni che sono presidente. Siamo molto dispiaciuti – racconta il presidente del club Michele Giambartolomei –. Il bottino si aggira attorno ai mille euro, lo stiamo quantificando. Speriamo che la telecamera posta dal Comune proprio all’ingresso del circolo sia stata operativa. Ieri ci sono stati i carabinieri di Loreto per i rilievi necessari e domani provvederò a sporgere formale denuncia recandomi nella caserma di Filottrano". Non ci sono sospetti al momento e la notizia del furto ha gettato nella tristezza i filottranesi. Sempre venerdì sera un furto è andato a segno in un appartamento in via Stegher a Loreto, ormai messa a ferro e fuoco dai ladri soprattutto nella frazione di Villa Musone. I ladri sono riusciti a trafugare un bottino fatto di oro e monili prima di darsi alla fuga. Non è tutto. I carabinieri di Fano quasi in contemporanea, seppur a chilometri di distanza, sono riusciti ad arrestare due giovani, già noti alle forze dell’ordine. Uno dei due è loretano: entrambi sono finiti in manette per un furto in un esercizio commerciale di quella città. Il giovane si trova ai domiciliari in attesa della convalida d’arresto attesa per domani. Era stato lui il responsabile di una spaccata ai danni di un negozio di Civitanova Marche a metà mese, motivo per cui era stato arrestato. Poco dopo era riuscito a rubare il fondo cassa dal vicino bar. Non solo, resta il principale sospettato delle due rapine ai danni di anziane nelle proprie abitazioni di Villa Musone avvenute i primi di novembre e a Capodanno. Le indagini continuano in questo senso per attribuirgli o meno la paternità di quegli episodi che hanno tanto spaventato la frazione, tanto da spingere i cittadini a chiedere aiuto e il sindaco a domandare il rafforzamento dei controlli. Anche questo fine settimana comunque sono stati intensi i controlli da parte di carabinieri, polizia di Stato e agenti della Municipale che agiscono congiuntamente su disposizione del Questore.