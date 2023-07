Furto in Spiaggia a Senigallia, Attenti agli Oggetti Incustoditi!

Ancora ladri scatenati sotto gli ombrelloni, in spiaggia spariscono soldi e sacche da mare. È successo di nuovo, proprio come una settimana fa e sempre in alcuni stabilimenti del lungomare Mameli. Due le sacche che sono sparite nel tratto di spiaggia libera antistante il Faro Bar, dove due bagnanti si erano allontanati per un tuffo in mare. Le borse le avevano occultate sotto l’asciugamano, un movimento che probabilmente non è sfuggito agli occhi di alcuni sedicenti bagnanti che ne hanno subito approfittato. Le due vittime si sono accorte dell’accaduto una volta uscite dall’acqua e hanno subito chiesto a qualche altro bagnante se avesse notato qualcosa di strano. All’interno delle borse c’erano i documenti e poche decine di euro, ma anche gli abiti che avevano indosso prima di arrivare in spiaggia rimasti nelle sacche. Salvi i cellulari che le due amiche avevano portato con loro per scattarsi qualche foto in acqua. Il consiglio da parte delle forze dell’ordine è sempre lo stesso: prestare attenzione e non lasciare oggetti incustoditi. Diversi anche i furti in abitazione che si sono verificati in abitazione nelle ultime settimane, con l’arrivo dei primi caldi ignoti hanno approfittato delle finestre incautamente lasciate aperte.