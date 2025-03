Furto alla Lidl di Chiaravalle: incetta di liquori, chewingum e creme di bellezza

Chiaravalle (Ancona), 26 marzo 2025 — Hanno rubato alla Lidl di Chiaravalle, cercando di farla franca. Ma il tentativo di furto da parte di due georgiani non è andato in porto, grazie all’intervento dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Jesi e della Stazione di Chiaravalle, oltre alla prontezza della responsabile del supermercato. Oltre ai due, un ventinovenne e un quarantatreenne, arrestati in flagranza di reato, ne è stato denunciato un terzo, di 26 anni, mentre si trovava a bordo di una seconda auto.

Secondo il racconto dei militari della Compagnia di Ancona, i primi due sono, già noti alle forze forze dell’ordine per reati analoghi, sono entrati nel supermercato e hanno rubato diversi prodotti, mettendoli in uno zaino, pagando alla cassa giusto poche cose per cercare di non dare nell’occhio. L’operazione dei carabinieri è scattata subito dopo la segnalazione da parte del responsabile del Lidl, riuscito a segnare il modello e la targa del veicolo, in particolare una Jeep bianca. Le forze dell’ordine hanno così svolto una ricerca di ampio raggio, in diversi comuni, che ha coinvolto tutte le pattuglie in circuito.

Dopo un’attenta indagine, l’auto è stata poi individuata a Falconara, nei pressi di un supermercato. I due occupanti sono stati immediatamente bloccati e il loro veicolo perquisito minuziosamente. All’interno del mezzo, sono state trovate ben 83 bottiglie di superalcolici di marca e 221 confezioni di chewing gum, oltre a svariate scatole di lamette da barba, del valore di mille euro. Nel bagagliaio del veicolo erano inoltre custodite una tronchesina e dei guanti da lavoro. Poco prima, erano state ritrovate fuori dal supermercato di Chiaravalle, abbandonate a terra, numerose placche antitaccheggio collocate proprio sulle bottiglie di whisky rubate, molto probabilmente staccate dai due utilizzando una tronchese, anche in questo caso scoperta sul posto. I due sono poi stati condotti al Tribunale di Ancona per la direttissima.

In una seconda ricerca, svolta dai militari della Radiomobile di Jesi nel centro-città, è stata controllata una Peugeot con a bordo il 26enne cittadino georgiano, anche lui con precedenti. L’uomo era in possesso di altre 18 bottiglie di superalcolici, oltre a una quarantina di confezioni di prodotti cosmetici e creme di bellezza, che a seguito di successivi approfondimenti sono risultate rubate nella stessa mattinata da supermercati di Jesi. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per ricettazione, ma sono in corso approfondimenti per accertare un suo eventuale legame con la banda dei due soggetti catturati a Falconara.